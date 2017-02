JHipster 4.0 erschienen: Angular 2 Support und Migration zu Yarn

Weil sich Angular 1 bisher so problemlos mit JHipster nutzen lies, ist es aktuell noch die Default-Option. Die Entwickler betonen, dass ab JHipster 4.0 aber auch Angular 2.x unterstützt wird. Einige Projekte sollen damit schon gute Erfahrungen gemacht haben. Weil diese Änderung aber noch recht frisch ist, sollen sich Entwickler auf mögliche Patch Releases einstellen, bis der Einsatz von Angular 2 so geschmeidig funktioniert wie der von Angular 1.

Die Migration zu Yarn ist eine weitere Neuerung in Version 4.0. Yarn ist eine Dependency-Management-Plattform, mit deren Hilfe Builds in JHipster schneller werden und es kaum Download-Schwierigkeiten gäbe, so die Entwickler von JHipster. Zudem wurde das Paketverwaltungs-Tool Bower durch Yarn ersetzt.

Eine weitere Neuerungen ist die Migration zu Webpack, das deutlich effizienter mit Angular 2 arbeitet, als das vorher genutzte Gulp. Es kann außerdem direkt über Yarn angesprochen werden.

„Yes, if you use Angular 2 + Yarn + Webpack, we removed all the installation pain points of JHipster 3.x !!!“