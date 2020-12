International JavaScript Conference London 2021: Jetzt anmelden und Fullstack Day gratis bekommen!

Die International JavaScript Conference London wird vom 19. bis 22. April 2021 als Hybrid-Event stattfinden: Sie können alle Sessions, Keynotes und Workshops per Livestream oder vor Ort besuchen! Wer sich noch heute, am 17. Dezember anmeldet, bekommt ein Ticket für den Fullstack Day gratis dazu!

Vom 19. bis 22. April 2021 findet die International JavaScript Conference London statt. An den vier Konferenztagen werden mehr als 40 internationale Speakerinnen und Speaker ihr Fachwissen in Workshops, Keynotes und Sessions präsentieren. Das Programm ist nicht nur auf eine JavaScript-Technologie fokussiert, sondern umfasst zahlreiche Themenbereiche. Ob Angular, Node oder React, die iJS bietet Fachwissen für alle JavaScript-Entwickler. Neu im Programm ist im kommenden Jahr ein eigener Track zur Entwicklung von Progressive Web Apps. Renomierte Experten und Expertinnen zeigen hier, wie Web-Apps und native Anwendungen zusammenwachsen und EntwicklerInnen das beste aus beiden Welten vereinen können. Wer sich noch heute, am 17.12. anmeldet, bekommt außerdem den Fullstack Day gratis zum Ticket dazu: Der Fullstack Day bildet als Special Day ein Wrap-up der Konferenzwoche und bringt alle Technologien zusammen. In mehreren Talks und einer interaktiven Diskussionsrunde zeigt Ihnen ein erfahrenes Speaker-Team, wie Sie das gewonnene Fachwissen aus den einzelnen Talks gewinnbringend für Ihre Anwendung einsetzen können.

International JavaScript Conference London 2021: Jetzt anmelden und sparen!

Auch im kommenden Jahr führen wir die International JavaScript Conference mit einem Hybrid-Konzept durch: Wir freuen uns sehr darauf, Sie bald wieder live vor Ort begrüßen zu dürfen! Das Hygiene-Konzept dafür stellen wir Ihnen ausführlich auf der Konferenz-Website vor. Wer die Konferenz jedoch lieber von zu Hause aus verfolgen möchte, kann dies auf unserer Online-Plattform tun. Wir streamen wie auch in diesem Jahr alle Talks, Keynotes und Workshops live! Auch die Expo findet einen Platz auf der virtuellen Plattform. Sicher von zu Hause aus teilnehmen, aber nichts verpassen.

Wer sich noch bis zum 17. Dezember anmeldet, kann von besonderen Frühbucher-Tarifen profitieren. So kostet dass 2-Tages-Ticket (On-Site) derzeit £649 statt £899; wer drei oder mehr Tickets auf einmal erwirbt, erhält außerdem noch einmal zehn Prozent Rabatt auf den Ticket-Preis. Wer die ganze Konferenzwoche verfolgen will, kann noch heute, am 17.12., ein 3-Tages Ticket kaufen. Den Fullstack Day als vierten Tag des Events gibt es gratis dazu. Alle Informationen zu den Angeboten finden Sie in unserem Ticketshop.