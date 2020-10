ECMAScript 2021: Weiteres Proposal für Internationalization API Specification fertiggestellt

Jedes Jahr erscheint eine neue Version von ECMAScript. Im Vorfeld entscheidet das TC39, das technische Komitee hinter der Sprache, darüber, welche neuen Features bereit für die nächste Version sind. Für ECMAScript 2021 stehen bereits fünf Features fest, darunter die Separationszeichen für große Zahlen im Code und Promise.any . Auch aus dem September-Meeting, das in der vergangenen Woche stattfand, ergeben sich Neuigkeiten für ECMAScript 2021.

Neues ECMAScript-API für Internationalisierung

Neu hinzugekommen für ECMAScript 2021 ist nun ein Proposal, das die Internationalization API Specification der Sprache erweitert. Im Rahmen des September-Meetings wurde Intl.DisplayNames auf Stage 4 gesetzt. Dabei handelt es sich um eine Ergänzung der bereits vorhandenen Optionen zur Arbeit mit Übersetzungen. Das zentrale Ziel des neuen APIs besteht darin, die Download-Größe internationalisierter Inhalte zu verringern. Mit Intl.DisplayNames kann darum per API auf fertige Übersetzungen zurückgegriffen werden. Verfügbar gemacht werden darüber beispielsweise Display-Namen von Skripten, Regionsnamen und Sprach-Bezeichnungen. Neben der Verringerung der Download-Größe sollen so auch die Kosten für die Übersetzung sinken und eine vereinheitlichte Bezeichnung herbeigeführt werden.

Wie in Python, bald in JavaScript?