Fünf Best Practices für Ihre erfolgreichen Angular-Projekte

Von Modulschnitt bis OnPush mit Immutables und Observables – in dieser Session von der BASTA! Konferenz 2019 stellt Manfred Steyer die Angular Best Practices zur Realisierung von modernen Frontends für Geschäftsanwendungen vor.

Mit Angular lassen sich äußerst rasch moderne Frontends für Geschäftsanwendungen realisieren. Um damit jedoch langfristig erfolgreich zu sein, gilt es – wie so oft – ein paar Best Practices zu berücksichtigen. In dieser Session von der BASTA! 2019 stellt Ihnen Manfred Steyer, Google Developer Expert und erfahrener Angular-Architekt, fünf der wichtigsten Best Practices vor:

Unidirectional Dataflow und Phasen der Change Detection

OnPush mit Immutables und Observables

Smart vs. Dumb Components

Modulschnitt und konfigurierbare Module

Fassaden für Use Cases und Zustandsverwaltung

Am Ende wissen Sie, wie Sie mit diesen Best Practices Ihr Projekt stabiler und erfolgreicher gestalten.

Der Speaker