Auf dem Weg zu Angular 11: v11.0.0-next.1 veröffentlicht

Die Arbeit an Angular 11 geht weiter: Die zweite Next-Version, die wie immer als Nummer .1 bezeichnet wird, ist da. Das kleine Release bringt einen Breaking Change mit.

Angular erhält zwei Major-Releases pro Jahr. Dieses Jahr könnten es jedoch drei werden: Nachdem Angular 9 bereits im vergangenen Jahr erscheinen sollte, mit deutlicher Verspätung dann aber doch erst 2020 fertig wurde, und Angular 10 als eher kleines Release nur wenige Monate danach folgte, ist jetzt Angular 11 in Arbeit. Ein Release-Datum für die fertige Major-Version ist natürlich nicht bekannt. Grundsätzlich versucht das Angular-Team aber, alle sechs Monate eine neue Version zu veröffentlichen. Geht man davon aus, dass Angular 9 im Sommer erschienen ist, und das Ziel nach Angular 9 lautete, wieder in den regulären Takt zu kommen, müsste Angular 11 zum Jahresende fertig werden. Wie v9 aber gezeigt hat, sind Verzögerungen nie auszuschließen. Wie es auf Feature-Ebene weitergehen soll, zeigt die Roadmap. Zu welchem Zeitpunkt beispielsweise ein Arbeiten ohne NgModules möglich sein soll, verrät die Roadmap nicht.

Angular 11: Die Next-Releases

Angular v11.0.0-next.1

Update vom 10. September 2020

Mit der Version next.1 steht bereits der zweite Test-Build von Angular 11 zur Verfügung. Das Release bleibt klein, bringt aber eine wichtige Neuerung mit: Wer mit CollectionChangeRecord arbeitet, muss in Zukunft auf IterableChangeRecord umsteigen. CollectionChangeRecord wurde entfernt und steht somit nicht mehr zur Verfügung. Neben diesem Breaking Change bringt die Next-Version nur einige Bugfixes mit. Darunter ist eine Änderung am Router, der Lazy Loading jetzt auch für Named Outlets unterstützt, wenn diese eine leere Route enthalten. Bislang konnte Lazy Loading in diesem Spezialfall nicht verwendet werden. Weitere Informationen können wie immer dem Changelog auf GitHub entnommen werden.

Angular 11.0.0-next.0

Update vom 3. September 2020

Der erste Next-Build von Angular 11 bringt gleich einen Breaking Change mit, der zu den Angular Forms gehört. Wenn die Klassen-Instanzen von FormControl , FormGroup und FormArray mit Async-Validators gearbeitet haben, die zur Initalisierungszeit definiert werden, wurde ein Status Change Event ausgelöst. Das hat sich nun geändert. In Zukunft wird in diesem Fall ein Status-Event in das statusChanges -Observable übergeben. Auch ein neues Feature gibt es bereits, wie dem Changelog entnommen werden kann.

