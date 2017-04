Java 10, Spring 5 und Kotlin ohne Virtual Machine – unsere Top-Themen der Woche

In der letzten Woche haben wir einen Blick in die Glaskugel gewagt: Was erwartet uns in Java 10? Projekt Amber gibt Hinweise. Weitere Top-Themen der vergangenen Woche, in unserem Wochenrückblick.

Java 10 & Beyond: Diese fünf Features erwarten uns

Was in der Zukunft wohl passieren wird? Im Privaten ist es wohl gut, soetwas nicht genau zu wissen. Aber wir sprechen ja hier von zukünftigen Java-Versionen – Glück gehabt. Im neuen OpenJDK-Projekt Amber werden die Features gesammelt, die in Java 10 und späteren Java-Versionen umgesetzt werden sollen. Welche Neuerungen stehen in der Pipeline?

Jooby 1.1 macht Kotlin zum Bürger erster Klasse

Jooby ist ein von express.js inspiriertes Mikro-Webframework für Java. In Version 1.1 liegt das Spotlight auf Kotlin – denn JetBrains Sprache wird in Jooby 1.1 nativ unterstützt. Was das Release noch im Gepäck hat, erfahren Sie in der ausführlichen News.

Frühling für Enterprise Java im neuen Java Magazin

Im Juni soll es so weit sein: Spring 5 erschient. So lange müssen Sie aber gar nicht warten, um exklusive Einblicke in die neue Version zu erhalten. In der vergangenen Woche ist das neue Java Magazin erschienen, das sich ausführlich mit allen neuen Features beschäftigt.

Kotlin ohne Virtual Machine

JetBrains hat mit Kotlin/Native eine Variante der beliebten Programmiersprache herausgebracht, die Kotlin direkt in Maschinencode kompiliert. Das Ziel von Kotlin/Native ist es, Kotlin plattformunabhänig zu machen. Die Sprache soll genauso im Server-Backend laufen wie im Web oder auf mobilen Geräten. Mehr zu Kotlin/Native.