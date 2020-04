Project Loom, Android Things und JEP 376 – Unsere Top-Themen der letzten Woche

Das Project Loom ist eine experimentelle Version des JDKs. Es erweitert Java um virtuelle Threads, die leichtgewichtige Nebenläufigkeit erlauben. Preview Releases sind schon jetzt verfügbar und zeigen, was möglich ist.



Egal ob Industriesteuerung oder intelligente Kaffeemaschine: gutaussehende Infografiken sind und bleiben ein exzellenter „Verkaufstreiber“ für allerlei Hardware. Was einst unbezahlbar war, ist – Moore sei Dank – preiswert geworden.

Fast geschafft: Die Garbage Collection mit dem Z Garbage Collector ist schon fast komplett aus den berüchtigten Safepoints ausgebaut. Lediglich das Stack Processing läuft noch nicht wirklich nebenläufig. JEP 376 adressiert genau dieses Problem und soll endlich mit unnötigen Pausen Schluss machen.

Die moderne IT-Welt ist ein gefährliches Pflaster. Von der Entwicklung über das Deployment bis hin zur Nutzung fertiger Anwendungen gibt es quasi an jeder Ecke potentielle Schwachstellen. Kein Wunder also, dass „Security“ ein zentraler Bereich der Softwareentwicklung ist. Im Interview spricht Bogdan Botezatu, Director of Threat Research and Reporting bei Bitdefender, über die aktuelle Sicherheitslage in der IT.

Die Webinar-Reihe Devs@Home bringt IT-Experten in Euer (Home) Office. Am Dienstag, 28.4. um 13 Uhr gibt uns Wolfgang Weigend, Master Principal Solution Engineer bei ORACLE Global Services Germany GmbH, eine Einführung in die Nutzung der GraalVM im Java-Ökosystem.