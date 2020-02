Java-Trends: Top 10 der Frameworks im Jahr 2020

Die große JAXenter-Umfrage über aktuelle Trends im Java-Ökosystem ist in vollem Gange . Wir werfen schon einmal einen Blick auf die Zwischenergebnisse. Heute: Frameworks!

In unserer Umfrage wollen wir wissen, welche Technologien für Sie in diesem Jahr besonders relevant werden. Abgefragt werden die Bereiche:

Programmiersprachen

Frameworks

UI- & Web-Technologien

CI/CD, Container, Microservices

Cloud-Technologien

Software-Architektur

Data Processing & Storage

Zur Auswahl stehen verschiedene Themen und Tools, die Sie von „Sehr interessant“ über „neutral“ bis hin zu „Gar nicht interessant“ einstufen können.

–> Die Umfrage läuft noch bis Ende Februar – machen Sie also noch mit!

Wir werfen bereits einen Blick auf die Zwischenergebnisse. Welche Frameworks interessieren Sie 2020 am meisten?

Application Frameworks

Unter den Anwendungsframeworks zeichnet sich ein großer Sieger ab, und der heißt Spring! Sowohl Spring Boot (Nr. 1) als auch das Spring Framework (Nr. 2) liegen deutlich vor der Konkurrenz – insbesondere vor Jakarta EE.

Für das untere Ranking haben wir die Wertungen zu „Interesting“ und „Very interesting“ addiert und grün markiert.

Bemerkenswert ist der Platz drei, der an das Quarkus Framework geht. Für 22% der Teilnehmer ist Quarkus in diesem Jahr „sehr interresant“, für 25% immerhin „Interessant.“ Ein beachtliches Ergebnis angesichts der erst kurzen Existenz des Frameworks, das 2018 von Red Hat ins Leben gerufen wurde.

Web Frameworks

Im Web dominiert JavaScript. Angular, Vue, React und Node sind an der Spitze zu finden, bevor mit Spring MVC das erste Java-basierte Webframework auftaucht.

Die Dominanz von JavaScript ist an sich keine Überraschung – auch in unserer letzten Umfrage 2018 lagen die JS-Frameworks vorne. Einen deutlichen Sprung nach hat allerdings Vue.js hingelegt. Belegte das Framework in der letzten Umfrage noch Platz 5, konnte es sich im Jahr 2020 auf Platz 2 vorarbeiten.

So weit der Blick auf die Ergebnisse zu den Frameworks. Und wie gesagt: Die Umfrage läuft noch!

Nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit und bewerten Sie die unteren Technologien und Trends nach ihrer Relevanz für Sie im Jahr 2020!

Machen Sie mit!

JAXenter-Umfrage: Welche Technologien sind 2020 für Sie relevant?

In unserer Jahresumfrage wollen wir wissen, welche Sprachen, Frameworks und Tools für Sie besonders interessant sind!