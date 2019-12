Ein Blick zurück: Die beliebtesten Java Frameworks 2019

Nun, ich bin sehr aufgeregt über das Hypersistence Optimizer Tool, das ich 2019 entwickelt habe. Mit dem Hypersistence Optimizer kann man sich nun endlich auf die Logik des Datenzugriffs konzentrieren, so dass die leistungsbezogenen Probleme von diesem Tool analysiert werden. Anstatt also jede kleine Änderung zu prüfen, die als Pull Request in einem großen JPA- oder Hibernate-Projekt eingereicht wird, kann der Hypersistence Optimizer den Code in für den Entwickler analysieren und ihn informieren, ob es JPA-Mappings oder Hibernate-Konfigurationen gibt, die Performance-Probleme verursachen können. Um ein Gefühl für den Mehrwert zu bekommen, den das Tool für Java-Persistence-Projekte bringt, empfehle ich einen Blick auf mein Erklärungsvideo. Es zeigt, wie die Anwendung Spring Boot Petclinic optimiert werden kann.

>> Vlad Mihalcea – Java Champion und Autor des Buches „High-Performance Java Persistence“