Ein Blick nach vorn: Das wird die Java-Welt 2020 verändern

Durch neue Sprachmöglichkeiten wie „Pattern Matching for instanceof“, „Switch Expressions“ und „Text Blocks“ wird der tägliche Java Code, sowie Code, den man in Bibliotheken findet, etwas anders aussehen als die Jahre zuvor. Dies wird für viele traditionelle Java-Entwickler sicherlich eine Herausforderung sein. Weiterhin wird Java durch die verbesserte Unterstützung für Ahead-of-time-Kompilierung und native-image-Erzeugung für Serverless-Umgebungen an Attrativität gewinnen.

Oh ha. Bei Vorhersagen bin ich ja meist besser, wenn sie sich auf die Vergangenheit beziehen. Ich sehe keine großen Veränderungen. Was nicht heißen soll, dass es nicht weitergeht. Nur sind es mehr viele kleine Veränderungen hier und da, sodass wir nach einem Jahr den Unterschied merken, wenn wir den Code wirklich anschauen müssen, den wir im Dezember 2020 schreiben und ihn gezielt mit Code vergleichen müssen, den wir gerade jetzt schreiben, um zu sehen, wie sich die Welt weiter gedreht hat.

Nun, wir werden sowohl Java 14 (mit den oben genannten Switch Expressions und Vorschauen für Records und Pattern Matching, und ich freue mich darauf, beides auszuprobieren) als auch Java 15 erhalten. Aber jenseits von Java-the-Language wird es immer wichtiger, das Gesamtbild zu verstehen. Insbesondere im Hinblick auf Deployment, Running und Debugging (z.B. in der Cloud) und Sicherheit. Da Cloud & Microservices die Standardwahl für Implementierung sind, ist es wichtig, dass Entwickler verstehen, was dies für ihre Java-Anwendungen bedeutet.

Mit Java 14 kommt einiges cooles neues Zeug . Ich persönlich bin vor allem von Records begeistert. Auch wenn diese mit Java 14 erst einmal nur als Preview zur Verfügung stehen. Daneben tut sich natürlich auch einiges im Bereich GraalVM. Hier wird meiner Meinung nach nächstes Jahr einiges passieren. Interessant ist auch, wie mit Project Skara und dem Umstieg auf Git weiter geht. Hier wird es spannend, ob auch weitere Workflows bzw. das Tooling zur Arbeit am OpenJDK umgestellt werden. OpenJFX testet als kleineres Projekt vom OpenJDK ja bereits die stärkere Einbindung von GitHub durch Nutzung von Pull Requests und ähnlichem. Meiner Meinung entstehen hier interessante Möglichkeiten, um die Einstiegshürde bei der Mitarbeit am OpenJDK zu verringern.

GraalVM hat in diesem Jahr verstärkt auf sich aufmerksam gemacht und wird definitv eine große Rolle in der Zukunft von Java spielen. Da dürfen wir gespannt sein, was in dem Umfeld im nächsten Jahr passieren wird.

>> Falk Sippach – Trainer, Software-Entwickler und -Architekt bei der OIO