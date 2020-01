Gradle: Neues Plug-in gegen Flaky-Tests veröffentlicht

Zeit ist bei der Softwareentwicklung ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Deadlines, Kundenansprüche und Sicherheitslücken machen es notwendig, dass Software regelmäßig ausgeliefert oder aktualisiert wird. Natürlich soll das Ganze nach Möglichkeit keine neuen Probleme durch Fehler und Bugs verursachen, weshalb getestet werden muss. Was aber tun, wenn ein Test mal erfolgreich ist und mal nicht, ohne dass etwas geändert wurde? Sogenannte Flaky-Tests können ganze Continuous-Delivery- bzw. Continuous-Integration-Pipelines verstopfen und alles verzögern.

Eine Lösung sind mehrere aufeinanderfolgende Build-Prozesse – man probiert es eben, bis einer durchgeht. Da dies ein eher suboptimaler Ansatz ist, hat man seitens Gradle nun ein neues Plug-in bereitgestellt, dass dabei helfen soll, Flaky-Tests zu identifizieren, priorisieren und fixen. Im Gegensatz zu anderen Tools wird hierbei nicht der gesamte Build-Prozess wiederholt, um herauszufinden, ob ein Test „flaky“ ist. Stattdessen werden nur die fehlerhaften Tests wiederholt, um die „Flakiness“ zu identifizieren.

Vorteil des Ganzen ist, dass keine Änderungen am Quellcode nötig sind. Das Plug-in erlaubt sogar die Voreinstellung, Builds, in denen zweifelsfrei Flaky-Tests vorkommen, automatisch durchzuwinken oder failen zu lassen. Auch, wie oft ein Test wiederholt werden soll, ist via maxFailures -Parameter individuell einstellbar. Zu guter Letzt werden die Tests auf der Ebene von Methoden durchgeführt oder sogar feingranulierter, wodurch ganze Klassen nicht jedes Mal neu getestet werden müssen. Standardmäßig (auch das ist individualisierbar) werden alle Builds durchgewunken, bei denen nach einer bestimmten Anzahl an Retrys die Tests erfolgreich sind, sodass der Build erfolgreich ist.

Verfügbar ist das Plug-in für Eclipse, NetBeans und IntelliJ IDEA, außerdem wurde es erfolgreich mit JUnit 4 (4.12), JUnit 5 (5.5.2), Spock (1.3-groovy-2.5) und TestNG (7.0.0) verwendet. Kompatibel ist es mit sämtlichen Versionen ab Gradle 5.0 und kann über das Plug-in-Portal von Gradle mit der ID org.gradle.test-retry bezogen werden.

Weitere Informationen gibt es auf der GitHub-Seite des Projektes sowie auf dem Blog von Gradle.