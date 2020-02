GraalVM 20.0: Neues Major Release bringt Updates und Verbesserungen für Java, Node.js und Python

Oracle macht auch in Bezug auf die GraalVM der neuen Vorhersehbarkeit alle Ehre: Pünktlichst zum angegebenen Termin veröffentlichte das GraalVM-Team die neue Major-Version der virtuellen Maschine veröffentlicht. An Bord sind wieder zahlreiche Verbesserungen für die unterstützten Programmiersprachen.

GraalVM ist Oracles Antwort auf die sich ständig verändernde Landschaft der Software-Entwicklung. Seit Version 19 ist die virtuellen Maschine für polyglotte Anwendungen produktionsreif und kann in Projekten bedenkenlos eingesetzt werden.

GraalVM 20.0: Das ist neu

Java und Microsoft, das ist eine lange Geschichte. Dennoch sind die beiden Welten einander nicht (mehr) so fremd, wie das einst der Fall gewesen sein mochte. Und natürlich ist Microsofts Betriebssystem Windows ein Faktor, mit dem auch Oracle kalkulieren muss. Kein Wunder also, dass es die GraalVM auch für Windows gibt. Die im letzten Jahr eingeführten Builds für Windows bleiben allerdings nach wie vor im experimentellen Stadium. Neu ist, dass die Windows-Versionen nun auch die gu Utility enthalten, mit der sich Komponenten installieren lassen.

Im Bereich Java wurde auf eine aktuelle Version des OpenJDKs (11.0.6 und 1.8.0_242) aktualisiert, auf denen die GraalVM Community Editions nun basieren. Die Enterprise-Versionen setzen auf Oracle Java 1.8.0_241 und 11.0.6. Zudem wurde die GraalVM EE mit der Option -Dgraal.TuneInlinerExploration=0 ausgestattet, womit der Compiler individuell eingestellt werden kann: Entweder bessere Startzeit oder bessere Performance bei großer Last.

JavaScript & Native Images

In Sachen Native Images wurde – einmal mehr – besonders die Unterstützung unter Windows verbessert. In der Enterprise Edition der GraalVM (unabhängig vom OS) können sie zudem einen auf G1 basierenden Garbage Collector enthalten. Bessere Latenzen und weniger „stop-the-world“-Pausen sollen damit einhergehen.

Besonders Entwickler, die JavaScript einsetzen, können sich über neue Funktionen bzw. Optionen freuen: Neben dem Update auf Node.js 12.15 ist es nun möglich, npm-kompatible CommonJS-Module aus reinem JavaScript zu laden. Dies funktioniert via js.commonjs-require -Option. Mit der Option js.load-from-classpath können Dateien unter Verwendung der classpath: Pseudo-URLs geladen werden.

Gratis-Dossier: Java 2020 – State of the Art GraalVM, Spring Boot 2.2, Kubernetes, Domain-driven Design & Machine Learning sind einige der Themen, die Sie in unserem brandneuen Dossier 2020 wiederfinden werden! Jetzt herunterladen »

Python, R & Co.

Python-Entwicklern wird die verbesserte Jython-Kompatibilität zugutekommen. Diese beruht auf der Implementierung einer Syntax ( from JavaType import * ), mit der alle statischen Teile einer Java-Klasse importiert werden können. Wer path/to/jarfile.jar!path/inside/jar zum sys.path hinzufügt, kann sogar Python-Code aus einer JAR -Datei importieren.

LLVM 9.0.0 ist nun die Basis für die LLVM-Toolchain der GraalVM, mit der nun auf llvm-ar, llvm-nm, llvm-objcopy, llvm-objdump, llvm-ranlib, llvm-readelf, llvm-readobj und llvm-strip zugegriffen werden kann. In Bezug auf die Programmiersprache R wird unter Linux nun übrigens Version 5 der libgfortran benötigt. Auch für Ruby gab es ein Update: Support für Version 2.6.5 ist nun verfügbar und über 100 Kompatibilitäts- und Bug-Fixes wurden durchgeführt.

Zu guter Letzt sei noch erwähnt, dass eine technische Preview der Implementierung des Language Server Protocols für alle GraalVM-Sprachen hinzugefügt wurde. Das beinhaltet auch die Unterstützung für VSCode-Erweiterungen der GraalVM.

Weitere Informationen zu GraalVM 20.0 gibt es in den Release Notes.

Neue Roadmap bis ins Jahr 2021

Die Roadmap sieht ein Major Release alle drei Monate vor (GraalVM 20, 20.1, 20.2 etc.), gefolgt von einem Patch Release (GraalVM 20.0.1, 20.1.1 etc.). Zusätzlich wird es vom letzten Major (also 19.3, 20.3 etc.) für ein volles Jahr sogenannte LTS-Patches geben, die dann als Version x.3.1 bis x.3.4 parallel zu den gewöhnlichen Patch-Releases der aktuellen Version veröffentlicht werden. Dieses Bild stellt die Sachlage etwas übersichtlicher dar:

Doch nicht nur die Struktur des neuen Release-Zyklus’ ist definiert, sogar die exakten Daten können bereits im Kalender markiert werden:

Version Datum 19.2 20. August 2019 19.2.1 15. Oktober 2019 19.3 19. November 2019 19.3.1 14. Januar 2020 20.0 18. Februar 2020 19.3.2 14. April 2020 20.1 19. Mai 2020 19.3.3 14. Juli 2020 20.2 18. August 2020 19.3.4 20. Oktober 2020 20.3 17. November 2020 20.3.1 19. Januar 2021 21.0 16. Februar 2021 20.3.2 20. April 2021 21.1 18. Mai 2021 20.3.3 20. Juli 2021 21.2 17. August 2021 20.3.4 19. Oktober 2021 21.3 16. November 2021

Wer genau aufgepasst hat, hat natürlich gesehen, dass alle diese Daten Dienstage sind. Dienstag wird also zum GraalVM-Tag. Weitere Informationen zur neuen Schedule gibt es auf der GraalVM-Projektseite unter dem Menüpunkt Version Roadmap.