Devs@Home – Live-Webinar – 30. April, 13 Uhr: „Hibernate Tipps & Tricks – Schnelle Lösungen für typische Probleme und Anwendungsfälle“

Die Webinar-Reihe Devs@Home bringt IT-Experten in Euer (Home) Office. Am Donnerstag, 30.4. um 13 Uhr stellt Thorben Janssen, freiberuflicher Trainer und Consultant, eine ganze Reihe Lösungen für typische Probleme mit Hibernate vor.

In Zeiten der Pandemie arbeiten immer mehr Entwickler in isolierten Umgebungen oder von zu Hause aus. Mit der Webinar-Reihe Devs@Home wollen wir der sozialen Distanzierung entgegenwirken: TechTalks vom Heim-Schreibtisch – von Profis für Profis!

Webinar mit Thorben Janssen



Dein Kunde fordert mal wieder „nur eine kleine Änderung“ in der Aufbereitung der Daten. Und nach ein paar Stunden – oder Tagen – stellst Du fest, dass sich das nicht so leicht im Code umsetzen lässt. Hättest Du doch besser den Datenbankzugriff angepasst?Und überhaupt, das hat doch bestimmt schon mal jemand gemacht …Die gute Nachricht ist, in vielen Fällen gibt es wirklich schon ein Hibernate Feature das Dir den Großteil der Arbeit abnimmt. Eine Annotation oder wenige Zeilen Code reichen bereits aus, um:

Multi-Tenancy zu implementieren,

Datenbank-spezifische Datentypen zu unterstützen,

SQL-Schnipsel auf Entitäten abzubilden,

Die Elemente einer Assoziation in einer vorgegebenen Reihenfolge zu lesen,

UUIDs zu generieren und als Primärschlüssel zu verwenden,

Änderungen in einem Auditlog zu dokumentieren

und vieles mehr…

Das Webinar findet auf der Plattform BigMarker statt und ist für alle offen zugänglich. Eine Teilnahme ist unter folgendem Link möglich:

Der Sprecher

Thorben Janssen ist freiberuflicher Trainer und Autor des Buchs „Hibernate Tips – More than 70 solutions to common Hibernate problems". Er entwickelt seit mehr als fünfzehn Jahren Anwendungen auf Basis von Java EE und ist Mitglied der JSR 365 (Contexts and Dependency Injection for JavaTM 2.0) Expert Group. Auf seinem Blog www.thoughts-on-java.org schreibt er mehrmals wöchentlich über Java EE und Hibernate.

Devs@Home

Angesichts der Corona-Welle werden soziale Events überall in der Welt eingeschränkt. Büroarbeit wird weitgehend auf das eigene Heim verlagert.

Wenn ein Großteil von uns nun also im Home Office verweilt, was liegt da näher, als dass wir uns stärker vernetzen? Etliche IT-Experten, die üblicherweise auf einer unserer Konferenzen anzutreffen sind, waren begeistert von der Idee, ihre Talks von zu Hause aus zu halten und via Live-Stream mit anderen Daheimgebliebenen zu teilen.

TechTalks vom Schreibtisch

Unter dem Label Devs@Home findet Ihr hier mehrmals pro Woche aktuelle Live-Talks zu Themen wie Java, TypeScript, DevOps, .NET, PHP, Microservices, etc. Im Anschluss habt Ihr die Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit den Experten zu diskutieren.