Angular 11, VS Code & Machine Learning – Unsere Top-Themen der Woche

KW 47

Draußen Nebel, der Geruch von Mandarinen in der Nase und Adventskalender sämtlicher Coleur im Angebot: Hallo und willkommen zurück, Winter! Zum Glück gibt es diese anderen Indikatoren, denn von den Temperaturen her – danke, Klimawandel – merkt man (leider) wenig davon. Bunt, wie die letzten Blätter an den Bäumen ist auch in dieser Woche wieder unsere Themenvielfalt.