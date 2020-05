Java feiert 25. Geburtstag: „Der JEE-Stack – ein absoluter Albtraum“

JAXenter: Was war dein ganz persönliches Java-Highlight der letzten 25 Jahre?



Sandra Parsick: Für mich war vor allem das Spring Framework und daraus das resultierende Ökosystem ein Highlight. Zudem die Trennung zwischen der Sprache Java und der Java Virtual Machine, die es möglich gemacht hat, dass neben Java auch andere Sprachen auf der JVM genutzt werden können. Was die Sprach-Features von Java angeht, war die die Einführung des Stream APIs in Java 8 ein Highlight für mich.

JAXenter: Was ist dein Lieblings-Feature im JDK?

Sandra Parsick: Wenn ich mich wirklich nur auf das JDK beschränken muss, dann definitiv VisualVM. Das hat schon einige Male bei der Analyse von Performance-Problemen geholfen.

JAXenter: Welches Feature vermisst du, bzw. was glaubst du, welches Feature das JDK wirklich braucht?

Sandra Parsick: Aktiv vermisse ich nichts. Bei mir kommt meist das Aha-Erlebnis, wenn ich neue Features ausprobiere.

JAXenter: Was ist dein größter Java-Albtraum?

Sandra Parsick: Vor Spring der JEE-Stack – ein absoluter Albtraum.

JAXenter: Bitte vervollständige den folgenden Satz: Für die nächsten 25 Jahre Java wünsche ich mir…

Sandra Parsick: …, dass die Java Community weiterhin so aktiv und hilfsbereit ist.

JAXenter: Vielen Dank für das Interview!