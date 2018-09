Warum man ohne Java nicht leben kann! [Infografik]

Findet mit unserer Infografik heraus, welcher unserer Entwicklertypen aus der Java-Welt ihr seid! Lambda-Cowboy, Enterprise-Guru oder seid ihr doch eher Java Developerator? Alle 6 Typen können in unserer neuesten Infografik erkundet und miteinander verglichen werden.

Neben den zahlreichen Frameworks für Enterprise-Anwendungen wie Spring, JSF oder GWT, hat das 23 jährige Dasein von Java zu einer starken Rückendeckung durch IDE’s und Build Tools sowie einer enormen Userbase geführt. Auch ermöglicht die kompilierte Ausgabe von Bytecode eine Kombination mit neuen Sprachen! [1]

Falls Sie immer noch nicht überzeugt sein sollten, dass Java eine rosige Zukunft vor sich hat, wird unsere Infografik Ihren Standpunkt ändern. Wir betrachten die unterschiedlichen Typen die es in der Java-Enterprise-Welt gibt und zeigen, was die Frauen und Herren im Digitalen so treiben.

PS: Auch auf der diesjährigen W-JAX in München werden wieder alle Java-Typen vertreten sein. Wer sich also gerne einmal mit anderen Java-Entwicklern austauschen möchte, ist dort ganz sicher gut aufgehoben.