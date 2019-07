Java IDE, LazyDocker und API-Design – Unsere Top-Themen der Woche

KW 27

In der vergangenen Woche haben die Sommerferien begonnen, doch themenmäßig war auf JAXenter keine Pause in Sicht. Zum einen gab es die Ergebnisse Eurer Abstimmung zur besten Java IDE, zum anderen erfreute sich LazyDocker großer Beliebtheit. Aber auch das Video zum API-Design und eine neue Ausgabe der Women in Tech zählen zu den beliebtesten Beiträgen der vergangenen Woche.