Die Zukunft von Java, der Hipster Go und der Dauerbrenner Angular – unsere Topthemen der Woche

Was ist los in der Java-Welt? Jede Menge! Java 9 kommt im September, Java EE 8 steht in den Startlöchern und elf Java-Experten geben uns wertvolle Einblicke in die Zukunft der Programmiersprache. In dieser Interviewserie besprechen wir, wo wir mit Java 9 stehen, welchen Weg Java 10 einschlagen wird und welche Technologien Javas Führungsposition gefährden könnten. Auch der zweite Teil der Interviewreihe ist schon online: War die Verschiebung von Java 9 gerechtfertigt?

Das Angular-Team hat eine weitere Version seines Web Frameworks freigegeben. Dabei handelt es sich diesmal um die Minor-Version Angular 4.3.0. Entsprechend des Semantic-Versioning, auf das sich das Angular-Team verständigt hat, enthält diese Version einige wesentliche Neuheiten, jedoch keine „Breaking Changes“.

Docker, Kubernetes, Prometheus: Alle sind in Googles Programmiersprache Go geschrieben. Aber was macht Go interessant für Java-Entwickler? Go ist durch und durch auf Nebenläufigkeit und Parallelisierung ausgelegt. Außerdem hat Go ein statisches Typsystem und ist rasend schnell. Aber vor allem: Go macht Spaß.

Die Apache Foundation empfiehlt React und andere Software, die unter den BSD+Patents Licence von Facebook steht, nicht zu nutzen. Facebook nutzt eine Standard-BSD-Lizenz mit einem besonderen Patentzusatz für die meisten seiner Open-Source-Software-Projekte. Die Kombination wird Facebook BSD+Patents License genannt. Der Zusatz könnte dazu führen, dass Entwickler nachträglich die Nutzungslizenz verlieren.

Die Ergebnisse des Skill Up-Survey sind da. Die alljährlich vom britischen Medienunternehmen Packt durchgeführte Umfrage ermittelt die beliebtesten Tools für Software-Entwickler. Gewinner sind auch dieses Mal wieder die IDEs. Außerdem findet gerade eine Revolution in Sachen Container statt, angeführt von Docker.