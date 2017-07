Java Enterprise Summit Oktober 2017

Vom 16. bis 18. Oktober präsentieren die Entwickler Akademie zusammen mit JAXenter den nächsten Java Enterprise Summit in Frankfurt am Main. Das große Java Enterprise Trainingsevent umfasst zwei Tracks, zehn halb- und ganztägige Workshops und zwei spannende Night Sessions. Teilnehmer profitieren von der Praxiserfahrung von sieben der bekanntesten deutschsprachigen Java Enterprise Experten: Thilo Frotscher, Sven Kölpin, Stephan Müller, Renke Grundwald, Niko Köbler, Lars Röwekamp und Arne Limburg. Themen des diesjährigen Java Enterprise Summit sind u.a. Java EE 8, Reactive Enterprise Java, Microservices mit Java EE, Enterprise Security, Pragmatic REST usw.

Java Enterprise steht am Scheideweg: Dank etablierter Standards wie CDI und JPA, aber auch APIs für REST, JMS, WebSocket oder JSON, sind heute interaktive und fachlich getriebene Architekturen denkbar, von denen man vor Jahren nur träumen durfte. Gleichzeitig erfordern neue Paradigmen wie Microservices, Single Page Applications oder Cloud auch neue Denkmuster. Wie also sieht heute eine State-of-the-Art-Enterprise Java-Anwendung aus? Welche APIs sind sinnvoll und welche eher nicht? Auf welche UI-Technologien sollte man setzen, und welche Rolle spielen dabei die verschiedenen Web- bzw. JavaScript-Frameworks? Und wie wichtig ist dabei überhaupt noch der Standard Java EE? Auf all diese und viele weitere Fragen liefert Ihnen der Java Enterprise Summit fundierte Antworten und Lösungen. Sowohl Einsteiger, Umsteiger als auch „alte Hasen“ kommen dabei auf ihre Kosten – garantiert! Das große Trainingsevent bietet Ihnen Power Workshops mit einer Auswahl der bekanntesten deutschsprachigen Java Enterprise-Experten.

Alle Infos finden Interessenten unter https://javaenterprisesummit.de/.