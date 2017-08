Java EE Microservices: Es geht auch ohne Spring Boot

Im Zusammenhang mit Microservices und zeitgemäßen Deployment-Modellen hat Spring Boot einige Popularität erlangt. Während es zwar Unterstützung für einige Java-EE-Standards wie JAX-RS mitbringt, entwickelt man damit letztlich jedoch immer eine Spring-Anwendung. Somit muss entsprechendes Spring-Know-how mitgebracht oder aufgebaut werden. Daher stellt Boot nicht für jedermann die optimale Lösung dar. Thilo Frotscher zeigt, wie man mit Java EE genauso glücklich werden kann.

