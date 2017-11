Java 9: Erweiterungen in der Klasse „LocalDate“

Für das Plus an Zeitausgaben

Die vorliegende Artikelserie zu Java 9 setzt sich aus Texten von Michael Indens Buch „Java 9 – Die Neuerungen“ zusammen, das beim dpunkt.verlag erschienen ist.

Nachdem wir im ersten Teil dieser Blog-Serie diverse kleinere Änderungen in der Syntax der Sprache Java kennengelernt haben, schauten wir uns im zweiten Teil einige relevante Erweiterungen im JDK an, konkreter: im Process-API und den Collection-Factory-Methoden. Im dritten Teil ging es anschließend um die Ergänzungen im Stream-API, im vierten Teil bespricht Michael Inden die Erweiterungen in Optional<T> . Im fünften Teil der Artikelserie stehen die Erweiterungen der Java-Klasse LocalDate im Fokus.

Erweiterungen in „LocalDate“

Kommen wir nun zu einigen Erweiterungen in der Klasse java.time.LocalDate aus dem mit JDK 8 eingeführten Date and Time API. Dieses API war an sich schon recht komplett, sodass sich mit JDK 9 dort nur kleine Ergänzungen finden. Die Klasse LocalDate besitzt nun eine überladene Methode datesUntil() . Diese erzeugt einen Stream<LocalDate> zwischen zwei LocalDate -Instanzen und erlaubt es, optional eine Schrittweite vorzugeben:

public static void main(final String[] args) { final LocalDate myBirthday = LocalDate.of(1971, Month.FEBRUARY, 7); final LocalDate christmas = LocalDate.of(1971, Month.DECEMBER, 24); System.out.println("Day-Stream"); final Stream<LocalDate> daysUntil = birthday.datesUntil(christmas); daysUntil.skip(150).limit(4).forEach(System.out::println); System.out.println("

Month-Stream"); final Stream<LocalDate> monthsUntil = birthday.datesUntil(christmas, Period.ofMonths(1)); monthsUntil.limit(3).forEach(System.out::println); }

Führen wir das obige Programm aus, so wird startend vom 7. Februar zunächst 150 Tage in die Zukunft gesprungen, wodurch man am 7. Juli landet. Zudem zeigen die zweiten Ausgaben die Vorgabe einer Schrittweite, hier Monate:

Day-Stream 1971-07-07 1971-07-08 1971-07-09 1971-07-10 Month-Stream 1971-02-07 1971-03-07 1971-04-07

Weitere neue Methoden

In der Klasse LocalDate finden sich noch zwei erwähnenswerte Neuerungen:

toEpochSecond(LocalTime, ZoneOffset) – Konvertiert eine LocalDate -Instanz in einen long , der den seit dem Referenzwert 1970-01-01T00:00:00Z vergangenen Sekunden entspricht.Weil ein LocalDate keine Zeitinformation besitzt, muss hier ein LocalTime- sowie ein java.time.ZoneOffset-Objekt übergeben werden.

– Konvertiert eine -Instanz in einen , der den seit dem Referenzwert 1970-01-01T00:00:00Z vergangenen Sekunden entspricht.Weil ein LocalDate keine Zeitinformation besitzt, muss hier ein LocalTime- sowie ein java.time.ZoneOffset-Objekt übergeben werden. ofInstant(Instant, ZoneId) – Wandelt ein java.time.Instant-Objekt in ein LocalDate um, wobei eine Zeitzone in Form einer java.time.ZoneId benötigt wird.

Fazit zum ersten Teil der Serie

Java 9 enthält eine Vielzahl sinnvoller und praktischer Neuerungen und Ergänzungen in bestehenden APIs. Viele alltägliche Programmieraufgaben lassen sich dadurch noch ein wenig eleganter und kürzer als mit Java 8 realisieren. Zunächst stand ich den Collection-Factory-Methoden skeptisch gegenüber, mittlerweile finde ich sie beim Programmieren und zur Definition kleinerer Collections aber als extrem nützlich. Einzig die privaten Methoden in Interfaces wollen mir so gar nicht gefallen.

Kommen wir zu einschneidendsten Neuerung von Java 9: Endlich besitzt auch Java ein Modularisierungssystem. Dieses stellt sowohl beim Entwickeln als auch zur Laufzeit eine verlässliche Konfiguration und Abhängigkeitsverwaltung sicher. Allerdings hinkt derzeit der Support durch Tools noch ein wenig hinterher.

Java 9 stellt insgesamt einen würdigen Nachfolger von Java 8 dar und die Java-Programmierung wird damit auch für die Zukunft für viele Entwickler und Firmen attraktiv sein.