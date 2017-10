Java 9, Docker & der Todeszeitpunkt von Programmiersprachen – Top 10 der populärsten JAXenter-Stories

Der Monat September steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Major Releases: Java 9, Java EE 8 & Spring 5 haben die Produktionsreife erreicht. Doch waren diese Themen auch bei unseren Lesern am beliebtesten? Ein kleiner Spoiler: der Sieger der Goldmedaille kommt wenig überraschend. Hier sind unsere Top 10 für den vergangen Monat…

Namen sind Schall und Rauch. Aber stimmt das wirklich? Gibt es denn ernsthaft einen Unterschied zwischen Coder und Entwickler, Software Engineer und Softwarearchitekt? Dieser Frage sind wir im September auf den Grund gegangen und über 800 unserer Leser haben bei der begleitenden Umfrage mitgemacht.

Eines der zentralen Themen im September war – wie hätte es auch anders sein können? – die Veröffentlichung von Java 9 am 21. des Monats. Wir haben einige Interviews mit Experten aus der Java Community geführt, um zu erfahren, welche Features im Fokus der neuen Version stehen und welche eventuell noch fehlen. Platz 9 geht im September an unser Gespräch mit Rabea Gransberger, Softwareentwicklerin bei MEKOS und Organisatorin der JUG Bremen.

„Bilder sagen mehr als tausend Worte“, heißt es. Um diesem Spruch Tribut zu zollen und das Durchstarten mit dem in Java 9 enthaltenen Modulsystem zu erleichtern, haben wir für unsere Leser eine Infografik zum Projekt Jigsaw in Zusammenarbeit mit Angelika Langer und Klaus Kreft vorbereitet. Sie wollen die Infografik gerne als Poster? Dann auf in unseren Shop! In Ausgabe 10.17 liegt die Infografik als Poster bei.

Keine andere Technologie hat die IT in den letzten Jahren so geprägt wie Docker. Das war für uns Grund genug, im September auf JAXenter eine Aktion zur Container-Technologie und insbesondere zu Docker zu starten. Ihr Platz 7 in diesem Monat: Gianluca Arbezzanos Grundkurs Docker.

Sein wir ehrlich: In jedem Programmierer steckt irgendwo (manchmal sehr versteckt) auch ein Kind. Wie sonst könnte man solche Programmiersprachen wie LOLCODE oder TrumpScript erklären? Welche lustigen Sprachen im IT-Universum sonst so herumschwirren haben wir für sie herausgefunden – ihr Platz 6.

Das liebe Geld, der schnöde Mammon – wie man es auch nennt: Auch das Gehalt bestimmt den Entwickleralltag. Und offenbar herrscht nicht unbedingt Zufriedenheit, wenn man der Studie von Stack Overflow glauben kann. Wo Deutschland in Bezug auf das Gehalt im internationalen Vergleich steht, interessierte unsere Leser im September besonders.

Verwirrender Code kann und wird zu Bugs führen. Amerikanische Forscher haben sich deswegen mit Missverständnissen im Quellcode beschäftigt. Sie identifizierten Codemuster, die Entwickler eher verwirren als dabei helfen, den Code zu verstehen. Außerdem zeigt die Studie, dass nicht jeder Styleguide recht hat: Platz 4 im letzten Monat.

Zugegeben: Die Headline ist ein wenig reißerisch und Albert Goldman hatte mit Sicherheit nicht die Halbwertszeit von Programmiersprachen im Sinn, als er die Grundform des modernen, von Benoit Mandelbrot und Nassim Taleb überarbeiteten Lindy-Effekt formulierte. Nichtsdestotrotz erreichte unser Gedankenspiel über die Todespunkte aktueller und etwas angestaubter Programmiersprachen im letzten Monat den dritten Rang und damit die Bronzemedaille.

Die Silbermedaille muss durch zwölf geteilt werden, denn die 12 Tipps von 12 Docker Captains haben im September den Sprung auf das Podest geschafft. Im Zuge unserer Docker-Aktion auf JAXenter ließen unsere Container-Experten die Leser wissen, wie sie Docker täglich nutzen und welche Best Practices sie empfehlen.

Wenig überraschend ist unser Platz 1 des letzten Monats: Der Fachartikel von Goldjunge Henning Schwentner über die neuen Features und das Modulsystem von Java 9 war selbstverständlich der meistgeklickte Artikel im vergangenen Monat. Neben der Vorstellung der zahlreichen Änderungen in der neuen Java-Version wagt unser Autor auch einen Blick in die Zukunft. Herzlichen Glückwunsch!