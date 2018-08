Java-8-Nachlese – Wie hat Java 8 die Java-Welt verändert?

Was hat der Community an Java 8 gefallen? Was hat irritiert? Mit den Lambdas und Streams haben Ideen und Features aus der funktionale Programmierung Eingang in Java gefunden. Damit ist Java zu einer Multiparadigmensprache (objektorientiert und funktional) geworden. Wie geht es den Java-Programmierern damit? Wie gehen sie damit um? Diese und weitere Fragen beantwortet Klaus Kreft in seiner Session auf der W-JAX 2017.

