Java 12: JEP 325, JEP 326 & Fahrplan für das JDK 12 vorgestellt

Java 11 wird aller Voraussicht nach noch in diesem Monat erscheinen. Doch dank der neuen Release-Kadenz steht Java 12 bereits in den Startlöchern. Wir haben uns den aktuellen Stand der JEPs angeschaut, Chief Architect Mark Reinhold liefert hingegen den ersten Entwurf des Fahrplans für JDK 12.

Am 25. September soll Java 11 das Licht der Welt erblicken. Die neue Version der Programmiersprache wird die zweite sein, die nach dem neuen Release-Schema veröffentlicht wird, und Langzeitunterstützung (LTS, Long-term Support) bringen. Durch die neue Kadenz zur Veröffentlichung läuft die Entwicklung von Java 12 allerdings schon auf Hochtouren.

Die voraussichtliche Release Schedule

Mark Reinhold, Chief Architect der Java Platform Group bei Oracle, hat auf der JDK-Dev Mailing-Liste vor wenigen Stunden die geplanten Termine für Java 12 vorgelegt. Wenig überraschend soll Java 12 im März (genauer: dem 19. März) erscheinen. Wer glaubt, berechtigte Zweifel an den Terminen zu hegen, bzw. arge Probleme aufzeigen kann, die dieser Zeitplan aufweist, kann bis 20. September diese an entsprechender Stelle in der Mailing-Liste vorbringen.

2018/12/13 Rampdown Phase One 2019/01/17 Rampdown Phase Two 2019/01/31 Release-Candidate Phase 2019/03/19 General Availability

Alten Java-Hasen dürfte bekannt sein, dass in JEP 3 die einzelnen Phasen definiert sind. Im JEP 3 findet jeder, der sich an Java 12 beteiligen will, detaillierte Informationen über die einzelnen Phasen und welche Arbeiten zu diesen Zeitpunkten erledigt werden, bzw. abgeschlossen sein müssen.

Sollte es bis zur Deadline am 20. September keine Einwände mehr geben, bzw. alle Probleme aus der Welt geschafft sein, wird der oben abgebildete Zeitplan gemäß des JEP-2.0-Prozess-Proposals offiziell.

Java 12: Die neuen Features

Wie immer ist es schwer, definitive Aussagen zu einer neuen Java-Version zu treffen, da sich alles noch in der Entwicklung befindet. Dennoch gibt es bereits zwei JEPs, die wohl mit ziemlicher Sicherheit Teil des JDK 12 sein werden: JEP 325 (Switch Expressions) und JEP 326 (Raw String Literals).

JEP 325 – Switch Expressions

Mit JEP 325 wird vorgeschlagen, die Switch -Anweisung zu erweitern, sodass sie entweder als Anweisung (Statement) oder als Ausdruck (Expression) genutzt werden kann. Beide Formen sollen dabei in der Lage sein, entweder „traditionelle“ oder „simplifizierte“ Variablen und Kontrollstrukturen zu nutzen. Ziel dieses JEPs ist es, das tägliche Programmieren zu vereinfachen und den Weg für Pattern Matching (JEP 305) in Verbindung mit der Anweisung switch zu ebnen. JEP 325 ist ein sogenanntes Preview Language Feature.

JEP 326 – Raw String Literals

JEP 326 sieht vor, sogenannte Raw String Literals der Programmiersprache hinzuzufügen. Ein solches Raw String Literal kann sich über mehrere Code-Zeilen erstrecken und interpretiert keine Escape-sequenzen wie

oder Unicode-Escape-Sequenzen wie \uXXXX . Im Gegensatz zu traditionellen String-Literalen, werden die neuen, ergänzenden Raw Literale nicht interpretiert, sondern wie sie sind als String erzeugt. Sie sind sozusagen „roh und unbehandelt“. Damit sollte es Entwicklern zukünftig leichter fallen, Zeichensequenzen in lesbarer Form und frei von Java-Indikatoren ausdrücken zu können. Auch dieses JEP ist ein Preview Language Feature.

Weitere Informationen zu dem aktuellen Zeitplan für Java 12 gibt es auf der JDK-Dev Mailing-Liste, die aktuellen JEPs finden sich auf der Projektseite für das JDK 12.