itHorrorMovies – Horrorfilme im Entwickler Style

Dass Entwickler Schlagertexte schreiben können, haben sie bereits bewiesen. Doch auch in Sachen Horrorfilmen verfügen Entwickler offensichtlich über großes Know-how. Unter dem Hashtag #itHorrorMovies, haben zahlreiche Entwickler und Techies ihre kreative Ader unter Beweis gestellt, indem sie mehr oder weniger bekannte Horrorfilmtitel IT-gerecht umgedichtet haben. Hier sind unsere 10 Favoriten (in keiner bestimmten Reihenfolge):

#1 – The Masque of the Red Death

#IThorrormovies – The Masque of the Red Hat — Darius Whiteplume (@d_whiteplume) August 23, 2010

#2 – House of Wax

#IThorrormovies House of Macs — Vicar of VHS (@VicarOfVHS) August 24, 2010

#3 – I know what you did last Summer (Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast)

I Know What You Coded Last Summer. #ITHorrorMovies — Teo LoLstoy (@silverspoof) October 21, 2010

#4 – Warte bis es dunkel wird

Warte bis es getestet wurde. #itHorrorMovies — Matthias Zieger (@mzieger) November 13, 2018

#5 – The Walking Dead

The Walking Thread #itHorrorMovies — Eddie von Altenberga (@EvAltenberga) November 13, 2018

#6 – The silence of the lambs (Das schweigen der Lämmer)

The silence of the devs #itHorrorMovies — 0xmrtn@infosec.exchange (@mrtn_rdl) November 13, 2018

#7 – Rosemaries Baby

#8 – Pet Sematary (Friedhof der Kuscheltiere)

#9 – The Blair Witch Project

#10 – Love at First Bite (Liebe auf den ersten Biss)

Für das kommende Wochenende schlagen wir vor, sich mal wieder einen Horrorfilm anzusehen – wer weiß, auf welche Geistesblitze einem dann durch den Kopf schießen, die man dann auch gleich mit der Twitter-Welt teilen kann.