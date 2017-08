IPC 2017 – Die International PHP Conference

Vom 23. bis zum 27. Oktober findet die weltweit erste PHP-Konferenz in München statt. Sie steht seit mehr als einer Dekade für pragmatisches Know-How im PHP- und Web-Umfeld und versorgt die großen Community mit den neusten Trends und Entwicklungen zu PHP, Agile & DevOps, Web Development, Testing & Quality und Web Architecture. Auch in diesem Herbst erwartet die Besucher der International PHP Conference ein interessantes und spannendes Programm, das von über 70 Experten aus der ganzen Welt gestaltet wird.

Vom 23. bis zum 27. Oktober findet die weltweit erste PHP-Konferenz in München statt. Sie steht seit mehr als einer Dekade für pragmatisches Know-How im PHP- und Web-Umfeld und versorgt die großen Community mit den neusten Trends und Entwicklungen zu PHP, Agile & DevOps, Web Development, Testing & Quality und Web Architecture. Auch in diesem Herbst erwartet die Besucher der International PHP Conference ein interessantes und spannendes Programm, das von über 70 Experten aus der ganzen Welt gestaltet wird. Mit mehr als 90 Workshops, Sessions und Keynotes bildet die Konferenz einen Treffpunkt zum Lernen, Coden und Austauschen für Experten, Entwickler und Interessenten.

Insbesondere die Power-Workshops erfreuen sich, aufgrund ihres intensiven Praxisbezugs, großer Beliebtheit. Workshop-Themen der diesjährigen IPC sind u.a. Modern Web APIs with Node.js, Functional Reactive Programming with RxJS und Accelerate Domain-driven Design with Event Storming. Alle Informationen finden Interessenten unter: https://phpconference.com/