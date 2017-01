Interoperabilität im IoT: Das wollen uns die Dinge sagen, wenn sie miteinander reden

Dieses Problem – in der Fachsprache “semantische Interoperabilität” genannt – ist bekannt und hat zu einer Vielzahl von Standardisierungsbemühungen geführt, mit immer neuen Versuchen, eine Integrationsplattform hinzuzufügen. Leider versuchen alle diese Bemühungen entweder einen neuen Standard zu erfinden oder sie sind eine Loseblattsammlung von Dingen, die schon existieren – und lösen daher nicht das Sprachenproblem, sondern vergrößern es nur.

Wenn wir zunächst verstehen, wie Maschinen miteinander sprechen und dann modular den Kontext hinzufügen, den wir brauchen, um das als Mensch einzuordnen, dann funktioniert es auf einmal. Es ist wie immer: Wenn man die Lösung sieht, ist es einfach. Und daher haben wir es auch schon implementiert – keinen neuen Standard, sondern eine nachhaltige Repräsentation der ganzen Standards, die es schon gibt, und auch für die, die noch kommen. Damit Nutzer und Entwickler sich keinen Kopf mehr um das IoE-Babel machen müssen – es ist einfach schon gelöst.

