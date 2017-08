IJS 2017 – Die International JavaScript Conference

Vom 23. bis zum 27. Oktober feiert die International Javascript Conference ihre weltweite Premiere in München. Dabei werden in nur einer Woche von Angular und Node.js, über JavaScript & ECMA Script bis hin zu React und Web Development & Architecture alle Bereiche abgedeckt. Die Konferenz bietet somit die perfekte Möglichkeit, mit den renommiertesten Experten auf diesen Gebieten zusammenzukommen und das eigene Wissen zu erweitern. Hinzu kommt, dass die Besucher mit ihren Tickets unbegrenzten Zugang zur parallel stattfindenden International PHP Conference haben und somit ein noch breiteres Spektrum an Themen geboten wird.