Netflix OOS: Hollow macht in-memory Datensets effizienter

Softwareentwickler begegnen oft dem Problem, dass sie Daten verteilen müssen, die nicht unter das Label Big Data fallen, erklärt Drew Koszewnik, Softwareentwickler bei Netflix, in dem Blogpost, der Hollow ankündigt. Einer der gebräuchlichsten Wege mit diesem Problem umzugehen ist, die Daten an einem zentralen Ort zu speichern oder zu serialisieren. Und dann an die Konsumenten zu verteilen, die eine lokale Kopie behalten.

Beide Methoden haben ihre Probleme. Deshalb nutzen Entwickler oft eine Kombination – Daten lokal zu chachen, auf die oft zugegriffen wird, und Langzeitdaten remote zu behandeln. Aber auch dieser Ansatz ist nicht einfach. Beim Cachen geht ein Großteil der Power flöten, wenn über Datenstrukturen buchgeführt wird, und der Upload der Daten kann die CPU in die Knie zwingen. Deswegen haben die Netflix-Entwickler sich dazu entschlossen Hollow zu entwickeln – das den Vorgänger Zeno ablöst.

If you can cache everything in a very efficient way, you can often change the game — and get your entire dataset in memory using less heap and CPU than you would otherwise require to keep just a fraction of it.