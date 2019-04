HiveMQ, Microservices-Frameworks und Jenkins – Unsere Top-Themen der Woche

KW 16

Die vergangene Woche hatte zwar nur 4 Tage, doch gemessen an der Themenvielfalt, mindestens genau so viel zu bieten wie eine reguläre Woche. HiveMQ wird Open Source gestellt und unter Apache-Lizenz verfügbar sein. Außerdem gibt es einen Vergleich zwischen den Microservices-Frameworks Spring Boot und Eclipse MicroProfile sowie eine Einführung in Jenkins.