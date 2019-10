60 Minuten Hacking mit Java EE, Jakarta EE und MicroProfile

Wie baut man nun eine “Enterprise”-Java-Anwendung im Jahr 2019? Antwort darauf, gibt Adam Bien in seiner Session auf der JAX 2019 .

In seiner Session auf der JAX 2019 zeigt Adam Bien, wie man einen Cloud-ready Microservice implementiert und ihn lokal via Docker und in die ‚Wolken‘ deployt – inklusive API-Beschreibung, Distributed Tracing, Monitoring, Metriken, Konfiguration, Microservices-Patterns. Produktivität, Wartbarkeit (=Verständlichkeit, Einfachheit) und Portability stehen im Vordergrund. Kritische Fragen der Teilnehmer sind sehr willkommen.



Adam veranstaltet regelmäßig Java-EE-/WebStandards-/JavaScript-Workshops am Flughafen München (http://airhacks.com).. Entwickler, Consultant, manchmal Konferenzsprecher, Autor und Java/Jakarta-(SE/EE-)/MicroProfile-Enthusiast Adam Bien (adambien.blog) arbeitet mit Java seit JDK 1.0, JavaScript seit LiveScript und hat immer noch sehr viel Spaß am Programmieren.Adam veranstaltet regelmäßig Java-EE-/WebStandards-/JavaScript-Workshops am Flughafen München (http://airhacks.com)..