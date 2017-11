Die Container-Technologie ist aus der Welt der Softwareentwicklung derzeit kaum wegzudenken. Richtig nutzerfreundlich wurde sie aber erst mit dem Aufkommen von Docker, Kubernetes und Co. Im nun als PDF verfügbaren „Grundkurs Docker“ bespricht Gianluca Arbezzano, Software Engineer bei InfluxData, die Geschichte der Container-Technologie und gibt eine praktische Einführung in Docker.

Hieß es früher noch „Software is eating the world“, wäre es aktuell nicht verkehrt, wenn man sagen würde „Docker is eating software development“. Die Container-Technologie erfreut sich seit einigen Jahren einer enormen Beliebtheit, allerdings wissen viele Entwickler gar nicht, wie alt sie eigentlich ist und wo sie ihre Ursprünge hat. In ersten Teil seines Grundkurses zum Thema Docker taucht Gianluca Arbezzano in die Historie der Entwicklung mithilfe von Containern ein, bevor er sich im zweiten Teil dann den Grundlagen der Arbeit mit Docker widmet.

Unser Autor erklärt, warum Docker so erfolgreich ist, was es so besonders macht und wie die Technologie unter der Haube funktioniert. Thematisiert wird zudem, wie man Docker zum Laufen bringt und wie man mit den wichtigsten Befehlen durchstartet. Das vorliegende PDF ist Teil des Buchprojektes „Docker in Production“, das aktuell unter scaledocker.com entsteht.

Der Grundkurs Docker ist Teil unseres JAXenter-Dossiers zum Thema Docker & Container, das folgende Artikel umfasst:

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg beim Entwickeln mit Docker!