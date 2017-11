Go: Wie Googles C-Alternative funktioniert und wofür man sie einsetzt

Ralf Wirdemanns Session von der JAX 2017

Programmiersprachenaffinen Menschen drängt sich in seit einiger Zeit zunehmend die Programmiersprache Go ins Bewusstsein. Rund 40 Jahre nach C gibt es eine Programmiersprache, die auf den ersten Blick stark an erstere erinnert. In seiner Session von der JAX 2017 gibt Ralf Wirdemann, Softwarecoach und Gründer der kommmitment GmbH & Co. KG, eine Einführung in die Grundlagen der Golang und erklärt, wofür sie sich besonders gut einsetzen lässt.