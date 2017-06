GitLab 9.3: Update bringt Tools für höhere Effizienz und Geschwindigkeit

Für einen beschleunigten Development Lifecycle

GitLab, die 2011 entwickelte Software zur Versionsverwaltung, hat einen neuen (kleinen) Meilenstein erreicht: GitLab 9.3 wurde gerade veröffentlicht. Teil des Updates sind unter anderem eine neue Anzeige von Code Quality Reports und Multi-Projekt-Pipeline-Graphen. Wir haben uns angesehen, was hinter diesen Features steckt und was GitLab 9.3 sonst noch in petto hat.