Neues von der Octocat: GitHub startet Marketplace

GitHub ist heute längst kein Spartendienst mehr. Etwa 20 Millionen Entwickler nutzen die Plattform mittlerweile, über 50 Millionen Repositories sind dort gehostet. Doch GitHub ist mehr als nur ein Hoster für Repositories: Auch der auf Electron basierende Texteditor Atom erfreut sich mit aktuell über zwei Millionen Nutzern großer Beliebtheit. Interessant: vor einem halben Jahr zur GitHub Universe waren es gerade einmal eine Million Nutzer.

Auf dem derzeit stattfindenden Event GitHub Satellite in London hielt CEO Chris Wanstrath eine Keynote, in der er den GitHub Marketplace, GitHub Apps und das neue GraphQL API ankündigte. Unterstützt wurde er dabei von Kyle Daigle, Senior Engineering Manager bei GitHub, der detailliertere Informationen zu den neuen Tools gab.

Einen interessanten Fakt schickte Chris Wanstrath gleich vorweg. Bei GitHub ist der Traffic über APIs höher als der Traffic, der über das UI, also die Webseite, läuft. Da dies in den Anfangsjahren von GitHub kaum abzusehen war, hat die Entwicklung von passenden und auf diesen Traffic spezialisierten APIs lange zu wünschen übrig gelassen. REST, SOAP und XMLRPC seien, so Wanstrath, auch nicht mehr zeitgemäß, hätten allerdings ihren Zweck, den Nutzen von APIs deutlich zu machen, erfüllt.

Eine moderne Alternative soll GitHubs GraphQL API nun darstellen. Bereits im September vergangenen Jahres war das neue API in den Early Access gegangen. Derzeit laufen, so Kyle Daigle, über 125 Millionen GraphQL Queries pro Tag ab, die meisten davon intern bei GitHub.

We couldn’t ship Pipeline commit statuses because it meant making up to 40 requests from the user’s browser. With the GraphQL API, we could do it with 1 request and finally ship it.

–Josh Lewis, Heroku