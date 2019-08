Git 2.23: Experimentelle Ergänzungen zu „git checkout“

Git hat ein Update erhalten. Die zahlreichen Optionen, die von git checkout abgedeckt werden, könnten in Zukunft auf verschiedene Befehle aufgeteilt werden. Dazu wurden nun zwei experimentelle Kommandos für Git eingeführt: git switch sowie git restore . Auch darüber hinaus gab es wieder einige Neuerungen an Git.

Giut 2.23 bringt wieder zahlreiche Neuerung und Änderungen für Entwickler, die direkt mit Git arbeiten. Im offiziellen Changelog werden zwei Änderungen mit Einfluss auf die Abwärtskompatibilität genannt. Einerseits werden Patch-IDs von format-patch mit --base nun anders verarbeitet, andererseits verhält sich der Befehl git log nun standardmäßig so, als wäre die Option --mailmap gegeben.

Die größte Neuerung in Git 2.23 betrifft aber git checkout , das bislang viele Funktionen in einem vereint hat. Um die Handhabung zu vereinfachen, sollen hier Alternativen geschaffen werden. Darum bringt Git 2.23 die Befehle git switch und git restore mit. Dabei kann künftig mit git switch zwischen Branches gewechselt werden. git restore hingegen ist dazu da, geänderte Dateien auszutauschen. Dazu steht die Optionen --worktree zur Verfügung, mit der die Änderung in der Arbeitsversion ausgetauscht wird, sowie die Option --staged , die eine Datei im Index verändert.