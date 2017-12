Frohes Neues! Happy new year! Feliz año nuevo!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

rechnen Sie 2018 mit Großem! Die Java-Welt steht vor einem Wandel, denn ab dem in Kürze beginnenden Jahr werden wohl Updates für die Sprache zu regelmäßigen Terminen kommen, das erste wird Java 10 sein. Allein das stellt schon eine sehr große Veränderung dar. Auch die Bemühungen, Java EE unter das Dach der Eclipse Foundation zu bringen, werden voranschreiten und mit Spring Boot 2.0 steht uns auch ein großes und wichtiges Release ins Haus.

Blickten wir 2016 noch auf Themen wie die Cloud voraus, ist diese schon längst im Entwickleralltag angekommen. Neue Hypes machen sich immer mehr bemerkbar, etwa Kubernetes und das Voranschreiten der Container-Technologie mit Docker und Co. Aber auch Themen wie Kryptowährungen, Machine Learning und die Programmiersprache Go werden 2018 ganz sicher die Welt von JAXenter bereichern.

Was wird wohl aus Serverless? Wird Angular 2018 andere Frameworks endgültig ausstechen? Ist TypeScript bereit, JavaScript in allen Bereichen zu ersetzen? Wird vielleicht am Ende Java endgültig Open Source? 😉

Wir freuen uns schon darauf, Sie liebe Leserinnen und Leser im nächsten Jahr auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen zu begleiten. Vielleicht sehen wir uns ja auch auf einer unserer Veranstaltungen, der JAX in Mainz, der W-JAX in München oder der DevOpsCon in Berlin? Und natürlich berichten wir auch weiterhin auf JAXenter.de, JAXenter.com und mit unseren Magazinen zu allen großen und kleinen Themen rund um Java.

Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr, Gesundheit, Glück und viel Erfolg mit Ihren Projekten!

Ihre JAXenter-Redaktion

PS: Kommentare, Anregungen und Ideen sind uns immer willkommen unter: redaktion@jaxenter.de.