Java auf Azure: Microsoft und Azul bieten freien Longterm-Support für Java 11

Microsoft und Azul sind eine Partnerschaft eingegangen, um Nutzern von Azure und Azure Stack kostenfreie und langfristig unterstützte Java-Versionen zur Verfügung zu stellen. Azul liefert dafür für alle offiziellen Java Longterm-Support Releases (LTS-Versionen) Updates, die auf der Azure-Cloud genutzt werden können, ohne dass dafür zusätzliche Support-Kosten fällig werden. Zum Start der Partnerschaft betrifft dies die Versionen Java SE 7, 8 und 11:

Die Java-Versionen für Azure basieren auf den OpenJDK Builds von Azuls Zulu-Enterprise-Angebot und sollen, genauso wie Oracles JDK-Versionen, viermal pro Jahr Sicherheitsupdates sowie zusätzliche Patches für kritische Schwachstellen erhalten.

Azul Systems will deliver certified production editions of Zulu Enterprise for use with Azure. These production editions of Zulu Enterprise are built, tested, and certified by Azul Systems and are supported by Azure Support and Azul Systems. Azure Stack Java developers will not have to pay license or support fees to any third party for Java SE support.