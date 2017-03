Unsere Highlights im Februar: Java 9 Doku, Android Wear & Tech-Trends 2017

Unsere Top 10 Stories im vergangenen monat

Januar, Februar…STOP! Weiter sind wir noch nicht, auch wenn die Jahresuhr niemals still steht. Der Februar mag der Monat mit den wenigsten Tagen sein, gemessen an den Artikeln, Interviews, News usw., die wir auf JAXenter veröffentlichten, steht er den anderen allerdings in nichts nach. Hier nun die meistgeklickten Artikel des vergangenen Monats.