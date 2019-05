Gemeinsam zum guten Domänenmodell: Event Storming für Domain-driven Design in der Praxis

Im Domain-driven Design ist es sehr wichtig, ein gutes Domänenmodell zu haben. Allerdings wird nirgendwo so wirklich erklärt, wie man zu solch einem guten Modell kommen kann. Hier schafft Event Storming Abhilfe. In ihrer Session von der W-JAX 2018 in München gibt Nicole Rauch einen Vorgeschmack darauf, wie Event Storming in der Praxis aussehen kann.

Event Storming ist eine Technik, mit der man seine Domäne Schritt für Schritt erforschen, erweitern und verfeinern kann – und das innerhalb eines einzigen Tages! Gleichzeitig wird noch jede Menge Domänenwissen von den Domänenexperten zu den restlichen Projektbeteiligten transportiert und von allen gemeinsam hinterfragt und vertieft. Beim Modellieren lassen sich sehr einfach und schnell verschiedene Szenarien ausprobieren, man kann mehrere Varianten gegeneinanderstellen und vergleichen, um so die beste Lösung zu finden – und das ganz ohne eine Zeile Code zu schreiben. Trotzdem sind die Modelle sehr nah am Code und an der Logik. Dabei werden keine langweiligen UML-Diagramme gezeichnet, sondern mit Post-Its an einer riesigen Modellierungsfläche gearbeitet, sodass alle involviert sind.