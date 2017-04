Event Sourcing & CQRS – So lassen sich Probleme von Microservices lösen

Viele Architekturen kranken an zu großen und inflexiblen Datentöpfen. In seinem Vortrag von der W-JAX 2016 zeigt Speaker Eberhard Wolff die Gründe für die auftretenden Probleme und die passenden Lösungen für diese.

Microservices sollen keine gemeinsame Datenbank haben. Warum eigentlich? Und was ist mit der dabei entstehenden Redundanz? Die Missachtung von Bounded Context und eine viel zu enge Kopplung der Datenmodelle sind Gründe für die Probleme. JAX-Speaker Eberhard Wolff zeigt in dieser Session anhand von Ansätzen wie CQRS (Command Query Responsibility Segregation) und Event Sourcing, wie die Probleme gelöst werden können, ohne dass dabei zu große Redundanzen bei den Daten entstehen.

Auf der diesjährigen JAX 2017 in Mainz wird Eberhard Wolff ebenfalls als Speaker vertreten sein. In seinem Lab „Microservices mit Spring Cloud und Spring Boot“ bekommen Teilnehmer eine theoretische Einführung in eine Microservices-Umgebung mit Spring Boot und Spring Cloud und können anschließend praktische Erfahrung beim Umgang damit sammeln.

Im Microservices-Workshop „Architektur und Technik“ gibt Eberhard Wolff praktisches Wissen zum containerlosen Deployment mit Docker und Spring Boot und der anschließenden Koordination der Anwendungen mit Spring Cloud und dem Netflix-Stack weiter. Am Ende sollen die Teilnehmer eine Anwendung aus mehreren Microservices betreiben und weiterentwickeln können.

