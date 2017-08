Die JVM-Sprache Ceylon galt im Jahr 2011, als Gavin King von Red Hat sie entwickelte, in manchen Medien bereits als „Java Killer“. Der Vater des vermeintlichen Heilsbringers dementierte solche Ambitionen von vornherein: “Wir wollen Teil der Java-Welt sein“, hieß es von offizieller Seite. Seit wenigen Tagen sind sie nun auch Teil des Eclipse-Ökosystems – und so wurde aus Ceylon das Projekt Eclipse Ceylon

Am 19. Juli schlüpfte Eclipse Ceylon frisch aus dem Inkubations-Ei und ist seitdem ein offizielles Eclipse-Projekt. Das Ziel sei es, so Gavin King und Stéphane Êpardaud auf dem Blog von Ceylon, die Community von Ceylon zu erweitern. De facto sei in den letzten Jahren die Befürchtung aufgekommen, dass das offene Projekt von der breiten Masse nicht als neutral angesehen würde, sondern als Unternehmensprojekt von Red Hat. Um dem entgegenzuwirken, entschied man sich zur Übersiedlung in eine Open Source Foundation.

Kurz vor dem Verlassen des Inkubators hat das Team von Ceylon noch ein letztes binärkompatibles Release für die Sprachversion 1.3 herausgebracht. Da die Regeln der Eclipse Foundation bestimmen, dass die erste offizielle Version von Eclipse Ceylon nicht binärkompatibel mit den vorhergehenden Releases sein darf und ein wenig Zeit brauchen wird, wollte man noch ein letztes stabiles Update fahren.

Über 200 Issues wurden für Ceylon 1.3.3 bearbeitet, darunter etliche Bugs. Natürlich gab es auch einige neue Features und Verbesserungen, zum Beispiel die ab sofort verfügbare Annotation restricted . Nutzer von Ceylon können sich dadurch über eine verbesserte Zugriffskontrolle freuen. Den vollständigen Support von npm scopes und Maven classifiers hat Version 1.3.3 ebenfalls im Gepäck und static Members von Interfaces sind jetzt ebenfalls nutzbar.

Besitzer hochauflösender Displays, die die Ceylon IDE für Eclipse nutzen, haben Glück: Ceylon 1.3.3 bringt ein neues Icon-Set auf den Bildschirm. Im Übrigen ist Eclipse Oxygen für die aktuellste Version der Ceylon IDE for Eclipse Pflicht – Eclipse Mars oder Neon sind nicht mehr ausreichend. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch die neueste IntelliJ-Version unterstützt wird.

Weitere wichtige Punkte waren für dieses Release, die Verbesserungen in den Ceylon Sprach-APIs von Vert.x zu ermöglichen und dem Ceylon SDK ein neues Modul, ceylon.toml , zu spendieren. Die erste Version von Eclipse Ceylon wird Ceylon 1.4 sein, dann allerdings wie gesagt unter dem Schirm der Eclipse Foundation und ohne Binärkompatibilität zu 1.3.x und älteren Veröffentlichungen.

Alle Informationen zu Ceylon 1.3.3 gibt es auf dem Blog von Ceylon, dort findet sich auch die offizielle Verlautbarung zur Übersiedlung ins Eclipse-Universum. Das Proposal zum nun vollzogenen Umzug gibt es auf der Homepage der Eclipse Foundation, auf der Projektseite bei der Eclipse Foundation gibt es weitere Hintergründe, etwa eine Liste der am Projekt beteiligten Entwickler.

Seit Jahren schon beglückt die Eclipse Foundation, seit einer ganzen Weile vertreten durch Roxanne Joncas, die Community mit dem Eclipse Newsletter. Monat für Monat haben interessante Projekte so ein hochoffizielles Medium, um sich vorzustellen und die Mitglieder der Eclipse Community spannende und interessante Einblicke in die Projekte.

Da die Eclipse IoT Working Group mittlerweile sehr an Fahrt aufgenommen hat, haben die Verantwortlichen sich entschieden, auch einen Newsletter speziell zum IoT-Universum von Eclipse herauszugeben. Der Newsletter soll zukünftig alle drei Monate erscheinen, starten soll das Ganze Ende September dieses Jahres. Anmelden kann man sich für den Newsletter allerdings bereits jetzt: Anmeldung zum IoT Newsletter.

