Rambazamba zu Jahresbeginn

Das neue Jahr startet für das Eclipse-Universum mit einem Paukenschlag: Doug Schaefer plant mit seinem Projekt “Eclipse Two”, die klassische Eclipse IDE abzulösen. Seine Vision ist eine Web-basierten IDE, die vom Aufbau her einer Webseite gleichen soll. Nicht zu verwechseln sei diese Ambition allerdings mit einem einfachen Text-Editor-Framework wie etwa Visual Studio Code. Und das ist nicht die einzige Neuigkeit aus dem Eclipse-Universum …

Gute Vorsätze für 2017

365 Tage – viel Zeit, um neue Technologien auszuprobieren. Womit möchten Sie sich im neuen Jahr beschäftigen? Machine Learning? Microservices? Oder endlich mal verstehen, was alles hinter dem Begriff DevOps steckt? Wir haben Entwickler aus der Java-Community zum Plaudern aus dem Nähkästchen eingeladen. Ihre Vorsätze 2017 und welche Technologien sie im vergangenen Jahr besonders enttäuscht haben, erfahren Sie in unseren Entwicklernähkästchen:

Apache Spark 2.1

Zwischen den Jahren noch mal schnell ein Release zu veröffentlichen, das ist ganz schön sportlich. So geschehen bei Apache Spark. In Version 2.1 wird vor allem das Thema Maschinelles Lernen groß geschrieben. Mit welchen Features Apache Spark 2.1 noch überzeugen will, erfahren Sie im ausführlichen Beitrag.

Apache Spark 2.1 is out! Over 1200 patches for Structured Streaming, performance, SQL, ML and more: https://t.co/jPcwN3ZdyF — Apache Spark (@ApacheSpark) December 29, 2016

Java EE einmal mit allem

Overengineering at its best! Im neuen Java Magazin widmen wir uns dem Thema Java EE. Adam Bien zeigt Ihnen einen Anwendungsfall mit allem Drum und Dran, der verdeutlicht: man kann Java EE mit allem machen, muss man aber nicht.

IntelliJ IDEA 2017.1: EAP-Version verfügbar

Early birds aufgepasst: in der vergangenen Woche ist eine EAP-Version von IntelliJ IDEA 2017.1 erschienen. Bis das große Update und damit Version 2017.1 erscheint, müssen Sie sich zwar noch etwas gedulden, denn das erste diesjährige Major Release der Entwicklungsumgebung ist für das Frühjahr geplant. Was jetzt schon bekannt ist, erfahren Sie im ausführlichen Beitrag zu IntelliJ IDEA 2017.1.