Eclipse OpenJ9: IBM macht eigne JVM Open Source

Anfang dieses Jahres hat Charlie Gracie, Advisory Software Developer – Emerging Runtime Technologies bei IBM Canada Ltd., IBMs Pläne zum Open Sourcing der J9 VM-Technologie bekannt gegeben. Er enthüllte, dass die erste Version von Open J9 um das Java 9 Release herum verfügbar sein sollte.

IBM hat das Versprechen gehalten!

Trending – #OpenJ9 builds available at AdoptOpenJDK https://t.co/DF2ZejFtkW pic.twitter.com/404DfgmB50

Laut dem Eclipse OpenJ9-Repository „ist das langfristige Ziel des Eclipse OpenJ9-Projekts die Förderung eines offenen Ökosystems von JVM-Entwicklern, die mit Designern und Entwicklern von Hardware-Plattformen, Betriebssystemen, Tools und Frameworks zusammenarbeiten und Innovationen einbringen können“.

OpenJDK-Binaries sind ab sofort auf AdoptOpenJDK verfügbar.

Laut dem AdoptOpenJDK Blog ist das Interesse der Community an OpenJ9 „überwältigend“ gewesen – die Website erreichte weit über 250.000 Hits, nachdem ein Reddit-Thread die Nachricht erwähnte.

Obwohl AdoptOpenJDK derzeit lediglich über Builds für x86, s390x und ppc64le Linux verfügt, stehen weitere Builds für Windows, macOS und viele weitere in Planung.

4 years, many tough choices, dizzy from refactoring, but I’m SUPER proud we’ve now put Eclipse #OpenJ9 in the open! https://t.co/lcboWbZJbx

— Mark Stoodley (@mstoodle) 17. September 2017