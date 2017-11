Docker Security: Mit diesen Tipps wird der Einsatz von Containern sicher

Sicherheit geht vor! Daher zeigt Gianluca Arbezzano in seiner Session unter anderem, wie man eine statische Analyse der eigenen Docker Images erstellt und Container Cluster mit VPN und Node Labeling bei den bekanntesten Cloud-Providern aufsetzt. Gezeigt werden die wichtigsten Features von Docker selbst und Open-Source-Alternativen, wie Notary, centos/clair und Cilium.

is Software Engineer at InfluxData. The main way to improve and grow is to share what you do to catch feedback to expand my points of view. I am an enthusiast open source contributor and maintainer of different projects in different languages. DevOps evangelist and Docker Captain I am happy to make my environment efficient and secure for me and my team.