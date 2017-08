Docker EE 17.06 bringt Multi-Architektur-Orchestrierung und Sicherheitsupdates

Alles in einem

Im März dieses Jahres machte Docker Inc. einen radikalen Schnitt und teilte das bis dahin einheitliche „Docker“ in eine Community Edition und eine Enterprise Edition. Pünktlich im Juni kam die neue Version der Community Edition, Docker CE 17.06, heraus. Mit Verspätung wurde nun auch Docker EE 17.06 veröffentlicht und wir haben uns angesehen, was es Neues gibt.