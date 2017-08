Continuous Delivery mit Docker: Das Gute, das Schlechte, das Hässliche

In seinem Talk spricht Daniel Bryant darüber, was Container in Bezug auf Continuous Delivery verändert haben und welche Lehren man erst auf die harte Tour mit Containern in der Produktion lernen musste. Aber auch technischere Aspekte, etwa wie man Metadaten zu Container-Images hinzufügen und Änderungen der NFRs, die durch das Ausführungen von Java-Anwendungen innerhalb eines Containers aufkommen, validieren kann.

is leading change within organisations and technology with OpenCredo. His current work includes enabling agility within organisations by introducing better requirement gathering and planning techniques, focusing on the relevance of architecture within agile development, and facilitating continuous integration/delivery. Daniel’s current technical expertise focuses on DevOps tooling, cloud/container platforms and microservice implementations. He is also a leader within the London Java Community (LJC), contributes to several open source projects, writes for well-known technical websites such as InfoQ, DZone and Voxxed, and regularly presents at international conferences such as QCon, JavaOne and Devoxx.