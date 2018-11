Docker goes Azure: Container im Microsoft-Universum

Linux VMs mit Docker auf Azure, Azure Container Services, Azure Container Instances, Docker for Windows, Windows Docker Containers – es gibt mittlerweile etliche Schnittstellen von Docker und Microsoft. In seiner Session stellt Rainer Stropek diese Tools vor, spricht über Microsofts Basis-Images im Docker Hub (.NET, IIS, SQL Server) und zeigt sowohl die Integration von Docker in Visual Studio als auch die Container Instances von Azure (also Docker PaaS mit optionaler Kubernetes-Integration).

ist seit über zwanzig Jahren als Unternehmer in der IT-Industrie tätig. Er gründete und führte in dieser Zeit mehrere IT-Dienstleistungsunternehmen und entwickelt im Augenblick in seiner Firma software architects mit seinem Team die preisgekrönte Software time cockpit. Rainer hat Abschlüsse an der Höheren Technischen Schule für MIS, Leonding (AT) sowie der University of Derby (UK). Er ist Autor mehrerer Fachbücher und Artikel in Magazinen im Umfeld von Microsoft .NET und C#. Seine technischen Schwerpunkte sind C# und das .NET Framework, XAML, die Microsoft-Azure-Plattform, SQL Server sowie Web Development. Rainer tritt regelmäßig als Speaker und Trainer auf namhaften Konferenzen in Europa und den USA auf. 2010 wurde Rainer von Microsoft zu einem der ersten MVPs für die Windows-Azure-Plattform ernannt. Seit 2015 ist Rainer auch Microsoft Regional Director.