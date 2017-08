Mit diesen 7 Regeln funktioniert Diversität in Communitys

Diversität sorgt für Innovation und kann auch Einfluss auf den Markt nehmen. Da Software heutzutage allgegenwärtig ist, nimmt Diversität eine immer wichtigere Rolle in der modernen Gesellschaft ein, während gerade Tech-Communitys unter Problemen diesbezüglich leiden. Dabei ist Diversität nichts, was man einfach über Nacht verbessern kann. Warum es sich dennoch lohnt, das komplexe Thema anzugehen, zeigt Tracy Miranda in ihrer Keynote.

Wer Tracy Miranda einmal live erleben möchte, hat auf unserer diesjährigen JAX London Gelegenheit dazu. In ihrer Session The future of IDEs spricht sie darüber, welche Entwicklungstools wir in der Zukunft nutzen werden und welche aktuellen Trends es gibt.

The Seven Habits of Diverse Communities from JAX TV on Vimeo.