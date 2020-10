„Es ist egal wo wir heute sind, wir wollen in die Zukunft – und da spielt DevOps eine zentrale Rolle“

Die Zukunft der Softwareentwicklung ist eng mit dem Begriff und der Kultur von DevOps verwoben – und natürlich gehört zu dieser Zukunft auch Cloud Computing. In unserem Interview mit Neno Loje, selbstständiger Berater und Professional Scrum Trainer, von der BASTA! 2020 in Frankfurt sprachen wir darüber, wie Microsoft seine Kunden mit den Tools von Azure DevOps beim Umzug in die Cloud unterstützt.

Wer heute noch nicht auf eine Cloud-Lösung setzt, hinkt der Konkurrenz hinterher. So einfach das klingt, so komplex ist es aber auch, die Cloud zu nutzen und auch auf hilfreiche Konzepte aus dem Bereich DevOps zurückzugreifen. Außerdem gibt es durchaus Anwendungsfälle, wo die Cloud vielleicht nicht unbedingt die richtige Entscheidung ist. Wann sich Cloud Computing für Microsoft-Teams auszahlt, wie man am besten in die Cloud umsiedelt und wann man besser die Finger davon lässt, darüber sprachen wir mit Neno Loje auf der BASTA! 2020 in Frankfurt.